Rogo capannone rifiuti,bonifica in corso

(ANSA) - VICENZA, 3 APR - Sono proseguite per tutta la scorsa notte le operazioni di spegnimento del rogo del capannone della ditta Futura di trattamento e stoccaggio rifiuti a Montebello.

L'incendio era divampato ieri sera, con lo sviluppo di un'alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Arzignano, Vicenza, Caldiero e Verona con tre autopompe, tre autobotti, un carro schiuma, un carro aria e 30 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, che hanno coinvolto la parte centrale del capannone. A bruciare materiale secco in lavorazione che la ditta assembla in un prodotto combustibile per stufe. Stanno proseguendo stamane le operazioni di bonifica con lo svuotamento del capannone del materiale interessato dall'incendio. Si concluderanno presumibilmente oggi con la valutazione statica delle strutture e la messa in sicurezza del capannone. (ANSA).