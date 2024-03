Castello di Verrès, uno studio di fattibilità per migliorare l'accesso

La giunta regionale ha approvato la scheda progetto 'Predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per il miglioramento dell'accessibilità del Castello di Verrès'. Il via libera è arrivato nell'ambito del Programma regionale Valle d'Aosta Fesr 2021-2027, di concerto tra l'assessorato ai Beni e alle attività culturali e l'assessorato degli Affari europei.

L'obiettivo è approfondire "le possibili soluzioni, più efficienti ed efficaci, per agevolare la percorribilità al maggior numero di fruitori possibile il trasporto di beni e materiali e la realizzazione di un nuovo collegamento tra il borgo di Verrès e il castello salvaguardando la tutela del bene e le caratteristiche storiche e monumentali del luogo, nonché le eventuali opere o attività complementari" come, ad esempio, "l'adeguamento delle strade e dei parcheggi nonché attività complementari come l'eventuale ricorso a navette; le possibili attività di promozione del castello volte all'inclusione sociale; la valutazione costi/benefici all'attuazione dell'intervento".



