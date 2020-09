Scuola: Erasmus+, giornata di approfondimento al Forte di Bard

(ANSA) - AOSTA, 05 SET - E' dedicata a dirigenti scolastici, docenti e referenti amministrativi la giornata informativa sulle novità del Programma Erasmus+ organizzata al Forte di Bard mercoledì 9 settembre, dalle 8 alle 18.

L'obiettivo - fa sapere l'assessorato all'Istruzione - è, da un lato, di far conoscere le opportunità che le scuole hanno a loro disposizione per favorire l'internazionalizzazione della Regione in vista della nuova Programmazione 2021-2027 e, dall'altro, di rilanciare la partecipazione ai programmi europei in ambito scolastico, con una particolare attenzione per quelli che favoriscono lo scambio e i contatti tra giovani d'Europa.

La giornata è organizzata in collaborazione con l'Agenzia nazionale Erasmus+ Indire e l'assessorato agli Affari europei.

Nel corso della giornata Sara Pagliai, direttrice dell'Agenzia nazionale Eramus+ e Alessandro Baccei, esperto della stessa agenzia, illustreranno il possibile contributo del programma allo sviluppo regionale. Quindi spiegheranno le opportunità offerte dai finanziamenti per la mobilità e per l'innovazione dell'offerta educativa, la 'Blended mobility' e le nuove frontiere della didattica tra virtuale e fisico, l'utilizzo integrato dei fondi e, infine, i nuovi bandi e le prospettive 2021/27. Sarà poi trattata la piattaforma europea di gemellaggio elettronico eTwinning e due dirigenti scolastici del Piemonte e della Regione Sud Provence-Alpes Cote d'Azur rappresenteranno l'esperienza delle loro scuole nella realizzazione di progetti europei.

Il pomeriggio sarà dedicato a workshop tematici di approfondimento. (ANSA).