'Diamo un calcio alla violenza', torneo a Saint-Christophe

Si terrà domenica 29 settembre al campo sportivo di località Prévot a Saint-Christophe l'evento 'Diamo un calcio alla violenza', primo torneo di calcio giovanile organizzato dalla Consulta regionale per le pari opportunità, con l'obiettivo di sensibilizzare i giovani alla lotta contro la violenza nello sport. L'iniziativa vedrà coinvolte due squadre maschili dell'École de football di Saint-Christophe e una squadra femminile dell'Unione sportiva di Saint-Pierre.

La giornata inizierà alle 9 con i saluti istituzionali e un momento di riflessione dedicato al progetto. Le partite avranno inizio alle 9.30, e il torneo si concluderà alle 12 con le premiazioni. In questa occasione verranno consegnate due grolle come premio per le squadre vincitrici, donate dall'artigiano Ivo Chapel di Aymavilles, quale simbolo di tradizione e unione.

Verranno inoltre distribuite copie del Manifesto della comunicazione non ostile per lo sport, ideato da Parole o stili e firmato a livello nazionale dal Coni.

"Per la Consulta regionale - dice la presidente, Maria Elena Udali - si tratta di lanciare un messaggio forte contro la violenza di genere. Vogliamo farlo con questa importante iniziativa, che rientra nell'ambito del lavoro in rete e la bella sinergia attivata con le altre Consulte regionali: questa non è solo una competizione sportiva, ma un modo per promuovere il rispetto e l'inclusione in tutte le sue forme e in tutti i campi".



