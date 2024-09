Uv, "Silvio Trione lascia un segno indelebile"

"Con profonda tristezza", l'Union Valdôtaine e il gruppo consiliare Union Valdôtaine hanno appreso "dell'improvvisa scomparsa di Silvio Trione. Ex consigliere regionale per la Democrazia cristiana dal 1988 al 1993 ed ex sindaco di Nus dal 1995 al 2000, Trione ha lasciato un segno indelebile nel cuore della nostra comunità".

Per l'Uv "Silvio Trione è stato una colonna della politica e del volontariato valdostano, spendendo una vita nel servizio agli altri. Tra il 2002 e il 2008 ha presieduto l'Avis della Valle d'Aosta, per poi essere eletto consigliere nazionale dell'Associazione dal 2009 al 2017. Il suo impegno verso il volontariato e le iniziative comunitarie lo hanno reso un punto di riferimento per tutti coloro che lo hanno conosciuto".

Inoltre "l'impegno di Trione nel sociale e la sua costante attenzione verso le persone lo hanno reso un esempio significativo di come ognuno di noi possa essere uno strumento concreto di supporto e assistenza alla comunità. In questo momento di dolore, l'Union Valdôtaine e il gruppo consiliare esprimono la loro vicinanza alla famiglia di Trione e a tutti i membri del movimento Stella Alpina, con cui ha condiviso molti anni di impegno politico. Il suo esempio di dedizione al servizio pubblico e alla comunità resterà una guida per coloro che continuano a lavorare per il bene della Valle d'Aosta".





