In Commissione il sì alla prima variazione al bilancio

La seconda Commissione 'Affari generali' ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega Vda e Rv, sul primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2024-2026.

Il testo, di cui è relatore il presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd), è stato presentato dalla giunta il 5 luglio e si compone di 44 articoli.

"Il disegno di legge - riferisce il presidente della Commissione - è caratterizzato dall'iscrizione di maggiori entrate per 60,4 milioni di euro nel triennio. Diversi articoli riguardano gli adeguamenti stipendiali e contrattuali derivanti dall'aumento del costo del personale. Un'attenzione specifica è dedicata agli eventi calamitosi che hanno colpito la Valle d'Aosta a fine giugno, con l'obiettivo di far fronte a interventi di primo soccorso a tutela delle persone, del territorio e dell'ambiente. Il testo sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima adunanza consiliare".



