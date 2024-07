Arrivano in aula le leggi sul Garante della disabilità

Due proposte di legge sulla modifica della disciplina che ha assegnato al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone con disabilità sono al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, convocato mercoledì 10 e giovedì 11 luglio. L'ordine del giorno è composto da 66 oggetti.

L'Assemblea tratterà poi 20 interrogazioni, di cui cinque del gruppo Forza Italia (controlli del nuovo sistema di bigliettazione per il trasporto pubblico locale; lavori sulla Statale 26 nel tratto tra l'uscita autostradale di Quart e l'ingresso di Aosta; interlocuzioni con il Comune di Aosta per rivedere gli indirizzi sull'avviso di vendita delle "Villette ex impiegati" nel quartiere Cogne; interventi per risolvere le criticità dell'edificio "Ex casa Gagliardi" gestito dall'Arer; contributo mensile di sostegno alla locazione previsto dal bando 2023), quattro del gruppo Lega Vda (strategie per garantire manutenzione e percorribilità dei sentieri di media e bassa quota; applicazione del "decreto salva casa" sul territorio regionale; tempistiche per l'erogazione del test del Dna fetale nell'ambito degli screening prenatali; informazioni sul recepimento del Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025), una del gruppo Misto (informazioni sul progetto Polo per l'infanzia Grand-Combin), cinque del gruppo Progetto civico progressista (modifica dello Statuto speciale regionale in materia di competenza statale sulle concessioni e subconcessioni a scopo idroelettrico; precauzioni adottate da Cva durante le operazioni di svuotamento della diga del Gabiet; notizie sugli incontri con i vertici del Parco del Gran Paradiso per la regolamentazione degli accessi al Col del Nivolet nel periodo estivo; modalità di somministrazione dei questionari per la valutazione dell'attrattività del mercato del lavoro valdostano nel settore turistico-ricettivo; riorganizzazione delle microcomunità di Doues e Roisan a seguito del taglio di personale infermieristico) e cinque del gruppo Rassemblement Valdôtain (informazioni sulla differenza tra tempi medi di erogazione dei servizi e i termini previsti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi; interlocuzioni con Finaosta sulla possibilità di implementare forme di sostegno per l'acquisto delle prime case; riqualificazione dello stabilimento "Dns02" di Donnas a disposizione di Vallée d'Aoste Structure Srl; stato dei lavori per la realizzazione del corpo G3 per le centrali tecnologiche e del "corpo K" di ampliamento dell'ospedale Parini; campagna di sensibilizzazione per contrastare il fenomeno dei baby fumatori). Inoltre sono iscritte 32 interpellanze e sei mozioni.



