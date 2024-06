A Oyace rivive progetto di valorizzazione dell'artigianato

Torna a Oyace il progetto "Chez nous" per la valorizzazione dell'artigianato di tradizione.

Organizzata dall'Amministrazione comunale con il sostegno del Consiglio Valle, l'iniziativa è alla sua quarta edizione e rientra nell'ambito di "OyaceInArt", rassegna estiva per il rilancio culturale e turistico del paese con l'obiettivo di "restituire la memoria a residenti e turisti, valorizzando il territorio e i suoi monumenti".

Quattro hobbisti iscritti all'Albo regionale degli artigiani saranno chiamati a scolpire dal vivo nove opere, dal 9 al 12 agosto, ispirandosi al contesto locale e alla storia di Oyace.

Le iscrizioni per prendere parte al progetto sono aperte dal 24 giugno all'8 luglio: gli hobbisti interessati devono inviare il modulo di richiesta di adesione al Comune di Oyace (www.comune.oyace.ao.it). Gli artigiani selezionati si faranno interamente carico del materiale e degli attrezzi necessari per realizzare le opere: sarà corrisposto unicamente un rimborso spese forfettario pari a 500 euro per la realizzazione di ogni singola opera.



