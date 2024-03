Pet Therapy al Beauregard, iniziativa della Lega Vda

Predisporre ogni iniziativa utile affinché anche in Valle d'Aosta venga introdotto il progetto di Pet Therapy all'interno della struttura sanitaria dell'ospedale Beauregard: è quanto chiede una mozione presentata dal consigliere Christian Ganis (Lega Vda) che sarà discussa nella prossima riunione del Consiglio Valle. "La Pet Therapy o terapia assistita degli animali - si legge nel documento - è una pratica terapeutica sempre più diffusa nella nostra Penisola e che porta benefici a individui di tutte le età. Si basa sull'interazione tra gli animali domestici educati, testati a livello comportamentale da un medico veterinario esperto.

Sfrutta l'interazione tra gli esseri umani e gli animali al fine di migliorare la salute fisica, mentale ed emotiva. Questa pratica si è dimostrata particolarmente efficace in ambiente ospedaliero al fine di ridurre lo stress, alleviare la solitudine e migliorare il morale e l'umore dei pazienti ricoverati. I contesti di applicazione di questo trattamento sono molteplici come ospedali, scuole, case di cura e strutture per la riabilitazione".



