Concessioni idroelettriche, Pcp presenta una risoluzione

"Invitare i membri di parte regionale della Commissione paritetica ad operare affinché la competenza della Regione di disciplinare con propria legge le procedure e modalità per il rilascio delle concessioni idroelettriche sia piena e ampia, senza clausole e griglie restrittive che vanificherebbero la potestà legislativa che la Regione autonoma può esercitare nel rispetto dei principi fondamentali dell'Unione europea e dell'ordinamento dello Stato". E' quanto prevede una risoluzione depositata dal gruppo consiliare di Progetto civico progressista. Il documento impegna anche il Governo regionale "a fornire una regolare e tempestiva comunicazione informativa alla competente commissione consiliare sui lavori della Commissione paritetica".

Nella risoluzione si ricorda che "la titolarità delle acque pubbliche da parte della Valle d'Aosta e la possibilità di disciplinarne l'utilizzo sono temi fondanti della rivendicazione della Autonomia regionale" e si evidenzia che "tale questione ha avuto solo parziale riconoscimento nello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato nel 1948, e che successivamente si è reso necessario intervenire con Norme di attuazione dello Statuto stesso". Pcp sottolinea che "nel 2019 la Commissione paritetica Stato-Regione ha elaborato un primo organico Schema di Norma di attuazione, di notevole interesse per la Valle d'Aosta, che non ha tuttavia concluso il suo iter approvativo all'interno della Commissione paritetica".



