Traforo Monte Bianco, si attende calendario chiusura 2024

"Siamo in attesa di conoscere la programmazione della chiusura del traforo del Monte Bianco nel 2024. I lavori sulla volta della galleria e il relativo cantiere test sono stati rimandati, le opere e la chiusura totale del tunnel sono riprogrammati per il periodo settembre-dicembre 2024". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, rispondendo ad un question time del gruppo Rassemblement valdotain. "Per il tunnel del Monte Bianco - ha replicato il consigliere Stefano Aggravi (Rv) - restiamo in attesa dell'agenda delle chiusure, circola voce che si parta già dal primo settembre ma si tratta di una voce. In tal senso aspettiamo le novità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA