In aula si torna a parlare dell'ampliamento dell'ospedale

L'ampliamento dell'ospedale di Aosta è uno dei temi al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, convocato per mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 febbraio. L'ordine del giorno è composto da 95 oggetti, di cui 47 rinviati dalla scorsa adunanza.

Il futuro del Parini è l'oggetto di una mozione a firma congiunta di Lega Vda e Forza Italia, che chiede la messa a disposizione dei progetti relativi all'ampliamento e alla ristrutturazione della struttura sanitaria. L'Aula inoltre procederà alla designazione di due componenti supplenti in seno al Comitato misto paritetico per le servitù militari e alla sostituzione di un rappresentante della Regione nel Comitato scientifico della Fondazione centro internazionale su diritto, società ed economia.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state iscritte 33 interrogazioni: cinque sono del gruppo Forza Italia (bando per il sostegno alle locazioni scaduto il 29 dicembre 2023; modifiche alla legge regionale sull'edilizia residenziale pubblica; recupero dell'ex hotel Source di Saint-Vincent con destinazione sanitaria; realizzazione della comunità residenziale per soggetti adulti con autismo "La cascina del Castello"; impossibilità di effettuare gratuitamente l'analisi del Dna fetale su sangue materno), sette del gruppo Lega Vda (cause della chiusura al pubblico dei castelli regionali nel periodo invernale; segnalazioni di disservizi del trasporto pubblico locale; problemi di funzionamento dell'impianto di riscaldamento all'Isiltep di Verrès; valutazioni delle modifiche alla legge regionale riguardanta le modalità di assunzione delle figure professionali di categoria B1; segnalazioni di problematiche e malfunzionamenti in alcuni fabbricati di edilizia residenziale pubblica; verifiche sulle criticità di gestione della Residenza sanitaria assistenziale di Variney segnalate dall'associazione Cittadinanzattiva; motivi dell'impossibilità di prenotazione di visite neurologiche all'Ausl), quattro del gruppo Misto (esistenza della figura dell'infermiere di famiglia; partecipazione della Regione alla Fiera del cicloturismo di Bologna; avvio della contrattazione integrativa aziendale per il personale sanitario; partecipazione della Regione all'organizzazione del Marché Vert Noël 2023), 10 del gruppo Progetto civico progressista (progetto della stazione di arrivo dell'impianto di punta Indren nel comprensorio del Monterosa; ripercussioni della crisi del gruppo Stellantis sullo stabilimento Mcv di Verrès e su altri fornitori dell'indotto; normativa regionale sulla pratica degli abbruciamenti dei residui vegetali; mancata attivazione della sorveglianza Respivirnet e della trasmissione dei dati all'Istituto superiore di sanità; informazioni sui medici di medicina generale e di continuità assistenziale; notizie sulla nota della società Ativa sull'interruzione del collegamento autostradale da Torino; sostituzione di un componente dimissionario di parte regionale nella Commissione paritetica; considerazioni sul comunicato stampa dell'associazione Augusta di Issime sul progetto Dahu; presenza di un medico anestesista rianimatore nella struttura sanitaria di Donnas; realizzazione del progetto "Lo sci per tutte le abilità" e delle attività di promozione, informazione e formazione), e sette del gruppo Rassemblement Valdôtain (procedura di concordato preventivo della società Fornovallée; attività promosse per una diversa riqualificazione delle aree Chalamy e Pompiod; solutions pour la qualité de l'air près de la gare d'Aoste; modalità di gestione dei dealer da parte della Casa da gioco di Saint-Vincent; aggiornamento della sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del sito istituzionale di Cva; initiatives des trois institutions valdôtaines participant au projet Dahu sur le changement climatique dans l'histoire; cause della riduzione del numero di stambecchi). Inoltre saranno discusse 45 interpellanze e nove mozioni.



