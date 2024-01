Rinnovo Corecom, Fp-Pd "Fadda vigliaccamente affossata"

Il gruppo Federalisti progressisti-Partito Democratico "condanna fermamente" quanto avvenuto durante la votazione della Presidenza del Corecom.

"Purtroppo si è ripetuto quanto già accaduto circa un anno fa - dichiarano i consiglieri in una nota - in occasione della votazione del Presidente Testolin. Nel segreto dell'urna c'è chi decide vigliaccamente di affossare il candidato prescelto (l'avvocato Valeria Fadda, ndr) e c'è chi, volutamente spacciandosi per esponente di una certa sinistra, vota candidamente il candidato espressione del centro destra (l'avvocato Elena Boschini, ndr) reputandolo forse più affine alle proprie idee. Dispiace infine che vengano coinvolte in determinate situazioni professionisti di indubbia qualità, estranei ai giochini della politica".



