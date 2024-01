Aldo Di Marco nuovo consigliere regionale

Aldo Di Marco è un nuovo consigliere regionale della Valle d'Aosta. Sostituisce il dimissionario Augusto Rollandin. La nomina è stata convalidata dall'assemblea valdostana. Alle elezioni del 2020 Di Marco si era presentato nella lista di Pour l'Autonomie - di cui è segretario regionale - ed aveva ottenuto 159 voti, risultando il sesto più votato.

"Non avevo mai preso in considerazione l'ipotesi di prendere il posto di un uomo politico come Augusto Rollandin che tanto ha fatto e tanto ha dato alla Valle d'Aosta. Potrò contare in quest'esperienza sui tanti anni passati vicino a lui. E' stata una guida ispirata per me" ha detto Di Marco in aula.



