Gruppo Misto, un'azione politica di opposizione costruttiva

Dopo il passaggio all'opposizione con l'insediamento della giunta Testolin, dal marzo scorso, "ho indirizzato le mie forze verso un'azione politica di opposizione costruttiva, attraverso la presentazione di tre proposte di legge". Così Claudio Restano, unico componente e capogruppo del gruppo Misto, nel rapporto di fine anno del Consiglio Valle.

La prima proposta di legge "in materia di sanità, è volta all'incentivazione del personale dell'Ausl appartenente alle professioni sanitarie non mediche; la seconda riguarda la prevenzione della salute nell'ambito dell'Osservatorio sul servizio idrico integrato; la terza è indirizzata al sociale con la promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo. Ho altresì presentato 12 ordini del giorno durante l'esame del Documento economico finanziario e del Piano della salute e del benessere sociale. Grande rilievo ho riservato al settore sanitario, partendo dagli investimenti per la realizzazione di nuove strutture attraverso i fondi propri e quelli del Pnrr, passando attraverso le problematiche relative alla formazione, reclutamento e retribuzione del personale per arrivare all'organizzazione aziendale, senza trascurare la qualità dei servizi erogati e le liste di attesa che sono ancora molto lunghe".

Per Restano "lo stato di salute della popolazione viene determinato da corretti stili di vita e da scelte importanti sulla prevenzione primaria in sanità, alla formazione di giovani e anziani e alla diffusione dello sport per tutti. Si tratta di temi che mi hanno visto interprete dei bisogni della popolazione attraverso interpellanze, interrogazioni e ordini del giorno.

Estrema attenzione ho posto nei confronti del binomio sport e turismo, che per la nostra regione significa parlare anche dell'industria più importante del territorio. La crescita e la formazione dei giovani, indirizzandoli verso le professioni della montagna, dello sport e del turismo, permette di rendere l'offerta turistica di profilo più elevato. Una regione competitiva passa necessariamente attraverso un'amministrazione performante e snella in grado di trasformare velocemente le decisioni politiche in atti amministrativi e servizi al cittadino. Ho, pertanto, prodotto iniziative riguardanti la riforma della pubblica amministrazione e la valorizzazione del personale regionale".



