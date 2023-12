Fp-Pd, risultati positivi dalle scelte fatte

"Il dato che l'occupazione sia aumentata al 60% come nel 2008 è certificato: le scelte fatte in questa Legislatura hanno quindi prodotto dei risultati interessanti, positivi ed efficaci". Lo scrive il gruppo Federalisti progressisti - Partito democratico nel rapporto di fine anno sull'attività del Consiglio Valle.

"In questo ultimo anno, abbiamo approvato oltre venti leggi, tra cui alcune del settore turistico proposte a suo tempo dal nostro assessore Jean-Pierre Guichardaz, ora ai beni e attività culturali e sistema educativo. Nell'iter di elaborazione del Defr 2024-2026, Fp-Pd ha sostenuto la necessità di approfondire alcuni temi che devono passare attraverso iter autorizzativi precisi e puntuali, come quello delle Cime Bianche, prima di procedere con la progettazione definitiva".

Inoltre "l'approvazione degli interventi economici di promozione sociale e del Piano regionale per la salute e il benessere sociale ha rappresentato un notevole risultato per la quinta Commissione e per il gruppo Fp-Pd". Riguardo al "mondo del lavoro e dell'occupazione, deve proseguire l'azione di governo a favore di percorsi professionali e di vita, anche sostenendo le scuole di montagna. Così come il connubio agricoltura-turismo va rafforzato".

"Infine, un obiettivo prioritario per il gruppo Fp-Pd rimane l'approvazione di un testo di legge condiviso sulle elezioni del Consiglio regionale per garantire stabilità ed efficacia dell'azione politico-amministrativa dell'organo deputato a produrre leggi, adeguate e necessarie alla Valle d'Aosta".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA