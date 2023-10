Distretti del commercio, Lega Vda presenta proposta di legge

"Il commercio è particolarmente in crisi a causa della pandemia, del caro energia, dell'inflazione e della diffusione della vendita online. Con questa proposta di legge vogliamo realizzare i distretti del commercio per far fronte al fenomeno della desertificazione, un problema tangibile anche in Valle d'Aosta". Lo dice il consigliere Christian Ganis presentando la proposta di legge depositata a marzo dal gruppo Lega e che sarà discussa nel prossimo Consiglio regionale. La proposta ha visto il parere negativo della commissione "Sviluppo economico" e un parere di astensione del Cpel.

"Sui pareri ci sono meccanismi politici - dice Simone Perron - e c'è nel Cpel chi si è espresso in modo positivo. Se non si vuole adottare questa legge lo si farà per una scelta politica". Un emendamento alla proposta di legge delega alla giunta regionale l'individuazione di uno o più Comuni in cui delimitare ambiti territoriali in via sperimentale per applicare i distretti del commercio. "In altre regioni come in Lombardia, Piemonte e Veneto sono stati creati i distretti e stanno dando ottimi risultati - aggiunge Ganis -, con ambiti territoriali in cui c'è un interazione fra diversi per la valorizzazione del tessuto economico e sociale. Si tratta di progetti di arredo urbano o marketing, per fare alcuni esempi, che si possono sviluppare intercettando fondi regionali ed europei".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA