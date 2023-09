Nasce gruppo Rassemblement valdotain, c'è anche Lucianaz

Nasce il gruppo 'Rassemblement valdotain' in Consiglio Valle. La costituzione è stata comunicata alla Presidenza dell'Assemblea valdostana. Ne fanno parte i consiglieri regionali Stefano Aggravi (capogruppo), Dennis Brunod (vice capogruppo) e Dino Planaz, che hanno lasciato il gruppo della Lega Vda per contrasti con il direttivo del partito. Contrasti che si sono sviluppati, in particolare, riguardo alla riforma della legge elettorale. Inoltre fa parte del nuovo gruppo anche Diego Lucianaz, eletto nelle file della Lega Vda ma come indipendente (era subentrato in Consiglio a Nicoletta Spelgatti dopo la sua elezione a senatrice).

“La nascita del gruppo rappresenta la continuazione della nostra azione politica con l'obiettivo di riunire i valdostani che si riconoscono nei valori dell'autonomia speciale, del federalismo, della preservazione dell'identità e della tradizioni della nostra Valle, la difesa delle libertà individuali e i valori conservatori della nostra società” dichiarano, in una nota, i consiglieri del Rassemblement Valdôtain.

