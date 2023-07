Erogazione dei Lea, Marzi "chiesto incontro al ministro"

"Abbiamo richiesto un incontro con il ministro Orazio Schillaci finalizzato, oltre ad illustrare le necessità della sanità valdostana, ad allineare il sistema di monitoraggio dei Lea con la nostra realtà, così particolare e specifica". Lo dice l'assessore alla Sanità Carlo Marzi, commentando l'ultimo rapporto rapporto Gimbe che vede la Valle d'Aosta fanalino di coda per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza nel 2021 (nel 2020 era al 14/o posto).

"È opportuno specificare che i dati riferiti agli anni 2020 e 2021 sono sempre gli stessi che abbiamo già analizzato in primavera e che essi siano in parte superati e la loro rilevazione venga effettuata utilizzando indicatori che non riflettono la realtà della nostra regione", aggiunge Marzi. "Abbiamo, inoltre, avviato una specifica attività svolta insieme all'Azienda Usl volta a verificare la coerenza di flussi e indicatori connessi ai dati sui livelli essenziali di assistenza (Lea) destinati alle banche dati centrali nell'ambito dei report curati dal ministero della Salute. E' corretto contestualizzare la specificità territoriale e demografica della Valle d'Aosta in ambito nazionale, dando maggiore coerenza ai dati riferiti alla realtà regionale e una immagine corretta dello stato della sanità valdostana", conclude l'assessore.



