Baccega, montagne di rifiuti a Pollein non sono una buona accoglienza

"Il referendum del 2012 ha bocciato il pirogassificatore ma, dopo 11 anni, pare che l'impianto di smaltimento sia già in crisi. Ci sono nuove tecnologie che vanno esplorate, altrimenti non sapremo dove smaltire i rifiuti in Valle d'Aosta: le montagne puzzolenti che sono a Brissogne non sono una buona accoglienza per chi entra nella nostra regione".

Lo ha detto il consigliere regionale Mauro Baccega (Forza Italia) che sul tema della raccolta e del conferimento dei rifiuti ha presentato un'interrogazione a risposta immediata.

"Chiediamo alla nuova maggioranza - ha aggiunto - se abbia previsto di individuare altre ipotesi di raccolta e conferimento dei rifiuti guardando a una prospettiva che traguardi almeno i prossimi vent'anni". La replica dell'assessore Davide Sapinet: "Lo strumento attraverso il quale la Regione può traguardare il prossimo futuro è il Piano regionale di gestione dei rifiuti che è stato approvato l'anno scorso e che mira a raggiungere gli obiettivi Ue 2030-2035. Uno tra questi, riguarda l'uniformità dei servizi per contesti omogenei che avviene anche attraverso la formulazione di idonee linee guida, con l'adozione di sistemi personalizzati sulla base delle peculiarità dei diversi territori. Inoltre, poche settimane fa abbiamo istituito un gruppo di lavoro che era già operativo sul tema da vari mesi e che proseguirà la sua azione. La Regione punta a una migliore gestione, non solo sistemi di raccolta ma anche alla riduzione pro capite dei rifiuti e a una migliore qualità della raccolta differenziata".