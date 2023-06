Zona franca per ricerca e sviluppo, Jordan relatore legge

La quarta Commissione "Sviluppo economico" del Consiglio Valle ha nominato il Corrado Jordan (Av-VdAU) quale relatore del disegno di legge che contiene disposizioni in materia di zona franca per la ricerca e lo sviluppo.

La finalità del testo legislativo è di "sviluppare il tessuto industriale locale e di attrarre imprese, alte professionalità e risorse per la ricerca e l'innovazione, individuando nel territorio regionale una zona franca dove riservare agli operatori economici insediati contributi e strumenti di agevolazione fiscale".