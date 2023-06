Piano salute e benessere a giugno arriva in aula

"In accordo con tutti i gruppi consiliari, il Piano regionale per la salute e il benessere sociale sarà portato all'attenzione del Consiglio nella seconda adunanza di giugno già calendarizzata per mercoledì 21 e giovedì 22". E' quanto dichiara, in una nota, il Presidente della quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle, Andrea Padovani (Fp-Pd), al termine di una riunione. "L'Assessore alla sanità, Carlo Marzi - ha aggiunto - ha illustrato gli emendamenti al documento programmatorio già presentati al Consiglio permanente degli enti locali e che vanno nella direzione di condividere con i Sindaci i servizi a favore del territorio. La Commissione sarà chiamata ad esprimere parere nella prima seduta di giugno".