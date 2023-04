'Chiude Royal a Courmayeur' ma proprietà smentisce

"Siamo preoccupati per la perdita di posti di lavoro e soprattutto per lo storico brand che risale alla data della sua apertura nel 1853" dal momento "che siamo venuti a conoscenza che il Grand Hotel Royal di Courmayeur ha comunicato all'amministrazione regionale in data 18 settembre 2022 la chiusura al termine della prossima stagione estiva". Lo dice il consigliere di Forza Italia Mauro Baccega, presentando un'interpellanza in Consiglio regionale.

Alla struttura regionale competente "non è arrivata alcuna comunicazione, né formale né informale in merito all'asserita chiusura del Royal", risponde l'assessore al Turismo Giulio Grosjacques. E anche la proprietà smentisce: "Non è prevista alcuna alcuna chiusura, stiamo lavorando con il Comune per ristrutturare l'albergo", dice Sergio Barathier. Nel gennaio 2022 "c'è stato un incontro in cui si è fatta una disamina per capire le opzioni praticabili" per "una riqualificazione finalizzata ad acquisire le 5 stelle lusso, dopo non ci è pervenuta alcuna richiesta formale dalla proprietà", chiarisce Grosjacques.