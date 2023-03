Piano di interventi forestali, ok dalla terza commissione

La terza Commissione 'Assetto del territorio', presieduta dal consigliere Albert Chatrian (Av-Vda Unie), ha espresso parere favorevole in sede consultiva, a maggioranza, con le astensioni dei gruppi Lega Vda e Pcp, sul Piano degli interventi per il triennio 2023/2025 del Dipartimento risorse naturali e Corpo forestale.

"Questo atto di programmazione - dichiara Chatrian -, assicura lo svolgimento delle attività da realizzare sul nostro territorio sulla base delle esigenze in termini di manutenzione del patrimonio forestale, delle opere di sistemazione idraulica e della rete sentieristica. Tali interventi tengono in considerazione inoltre le richieste espresse dai comuni. Il parere espresso oggi dalla Commissione e la successiva delibera della giunta regionale permetteranno alle strutture amministrative di procedere quanto prima con le assunzioni del personale stagionale garantendo così 150 giornate lavorative".