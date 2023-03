Pcp, mi aspettavo parola 'casa' nel programma

"Oggi vengono riproposte le stesse cose presentate la scorsa settimana. Mi sarei aspettata che il dibattito tenuto in aula portasse almeno a rivedere il programma, a dare risposte ai valdostani, ad inserire almeno la parola 'casa' in quel documento". Lo ha detto la capogruppo di Pcp, Erika Guichardaz, intervenendo in aula al dibattito sull'elezione del presidente della Regione e della nuova Giunta.

"Il pessimo spettacolo dato venerdì scorso - non è stato dato da tutti i 35 consiglieri, ma lo avete dato voi, 19 consiglieri che vi riproponete oggi di nuovo in questa Aula con lo stesso programma, la stessa squadra di governo, le stesse deleghe e lo stesso programma. Perché chi non vi ha votato la scorsa settimana dovrebbe votarvi oggi? Perché quei due, tre o quattro Consiglieri che non hanno votato venerdì voteranno oggi? Perché sono senza dignità? Per un attaccamento alle poltrone?".

"Rassicuro il Segretario del Partito Democratico. Nessuno ha mai pensato potesse essere uno dei 5 Consiglieri un franco tiratore.

In questi anni hanno votato la qualunque, accettato un governo fatto di soli uomini e provvedimenti in aperto contrasto con quanto proposto da anni" ha concluso.