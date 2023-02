Ucraina: Bertin, infelice anniversario di distruzione e morte

"Ci troviamo oggi di fronte a un infelice anniversario, quello dello scoppio del conflitto in Ucraina. Esattamente un anno fa si compiva l'invasione della Russia sul suolo ucraino, aprendo un conflitto violento portatore di indicibili sofferenze, distruzione e morte. Non sono solo le popolazioni degli Stati direttamente coinvolti a pagare il prezzo di quanto sta accadendo, ma questo conflitto tocca e segna in maniera significativa tutto il nostro Continente". Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, ad un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina.

"Si tratta di una guerra combattuta sul suolo europeo - aggiunge - che ci riguarda tutti da vicino, come individui, come cittadini, come appartenenti all'Unione europea. In questo giorno di grande amarezza il mio pensiero va alle popolazioni che stanno patendo le conseguenze di una guerra insensata e auspico che si possano avviare quanto prima i negoziati per riportare la pace, intesa non solo come assenza di guerra ma come accordo e rispetto reciproco tra i popoli".