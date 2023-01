Baccega, Lavevaz ha provocato crisi politica

"Il Presidente Lavevaz, dopo essere stato il grande rottamatore, è andato oggettivamente in difficoltà. Dopo oltre due anni di annunci sulla ricomposizione della Giunta e sulla fantomatica definizione del perimetro di maggioranza, sono in tanti ad essersi stufati, anche quelli più pazienti. Una buona fetta della crisi politica deve essergli attribuita. È stata una bizzarra strategia la decisione di allearsi con la sinistra, che ha creato tanti problemi e nessun vantaggio". Lo ha detto Mauro Baccega (Forza Italia) intervenendo durante il dibattito sulle dimissioni del presidente della Regione.

"La situazione - ha aggiunto - è oggettivamente grave. Entro 60 giorni dovremo dare un governo alla nostra Regione: se esistono ancora delle persone responsabili, dobbiamo farlo molto prima.

Forza Italia che, insieme alle forze del centro destra, è molto attenta alle dinamiche politiche e amministrative della nostra regione. Siamo tutti autonomisti con grande convinzione: la nostra autonomia deve crescere, svilupparsi, rilanciarsi. A fronte di tutte le difficoltà, c'è tanto da fare e bisogna fare in fretta. Il nostro appello al dialogo deve essere letto come il frutto di un'azione di opposizione che si è concentrata sulle cose da fare".