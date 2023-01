Legge reclutamento personale sanitario, ok commissione

La seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole all'unanimità sulla compatibilità finanziaria del disegno di legge che contiene disposizioni organizzative temporanee e urgenti in materia di reclutamento di personale da parte dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta e ulteriori disposizioni urgenti in materi di organizzazione del sistema sanitario regionale e di formazione in ambito sanitario.

Il disegno di legge è composto da 11 articoli che introducono una nuova disciplina, in via sperimentale per il triennio 2023-2025, per il reclutamento di personale sanitario e di operatori socio-sanitari. "In particolare - è spiegato in una nota - si prevede che i candidati che non superino la preliminare prova di accertamento linguistico siano comunque ammessi alle prove successive: al termine del percorso saranno inclusi in apposite graduatorie separate che potranno essere utilizzate dall'azienda Usl esclusivamente per assunzioni a tempo determinato, senza corresponsione dell'indennità di bilinguismo, per una durata di trentasei mesi. Il personale che, entro trentasei mesi, supera la prova di accertamento linguistico matura il diritto all'assunzione a tempo indeterminato".

"Si tratta di un provvedimento molto importante - commenta il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (Fp-Pd) - da cui si attendono ricadute positive".