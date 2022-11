Iscritti altri 7 punti a odg Assemblea Vda

(ANSA) - AOSTA, 28 NOV - E' stato integrato da cinque atti normativi, un provvedimento amministrativo e un question time l'ordine del giorno del Consiglio regionale, convocato mercoledì 30 e giovedì primo dicembre.

Per quanto riguarda l'attività normativa, l'aula sarà chiamata ad approvare quattro disegni di legge e una proposta di regolamento: disposizioni in materia di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture turistico-ricettive, con particolare riguardo agli allestimenti esterni di carattere temporaneo, di cui è relatore il consigliere Paolo Cretier (Fp-Pd); modifica della finalità di un contributo straordinario al Comune di Pont-Saint-Martin, previsto dall'assestamento al bilancio regionale 2022, che sarà illustrato dal consigliere Claudio Restano (Gm); interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei settori dell'industria e dell'artigianato, di cui è relatore il consigliere Corrado Jordan (Av-VdAu); disposizioni in materia di strade regionali, a modifica della legge regionale numero 26/2006, sul quale relazionerà il consigliere Albert Chatrian (Av-VdAu); nuova disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono relatori i consiglieri Claudio Restano (Gm) e Andrea Padovani (Fp-Pd).

All'esame del Consiglio vi sarà anche l'atto di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche alla data del 31 dicembre 2021 (ai sensi del decreto legislativo 175/2016) che sarà presentato all'aula dall'assessore alle Partecipate, Luciano Caveri.

Infine, è stata iscritta un'interrogazione a risposta immediata del gruppo Lega Vallée d'Aoste riguardante l'incompatibilità con la carica di sindaco, vice sindaco e consigliere comunale della figura del referente dei servizi anziani in enti strumentali del comune.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 59 punti. (ANSA).