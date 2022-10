In commissione prosegue esame Piano tutela acque

La terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha proseguito nell'analisi del documento di aggiornamento del Piano regionale di tutela delle acque (Pta), in corso di predisposizione. Sono stati auditi l'Assessore al territorio, Carlo Marzi, e il Coordinatore Raffaele Rocco.

"La bozza del testo di aggiornamento del Piano - commenta il Presidente della Commissione, Albert Chatrian (Av-VdAU) - è da tempo all'esame dei Commissari, che stanno progressivamente approfondendo i diversi argomenti contenuti nel documento, oggi quanto mai di estrema attualità dopo la crisi idrica che ha interessato anche il territorio valdostano negli scorsi mesi.

L'incontro di oggi, molto partecipato, era originariamente destinato ad esaminare le osservazioni pervenute dai Commissari, ma è diventata l'occasione per approfondire le tematiche specifiche connesse alle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle risorse idriche, partendo proprio da tali richieste di chiarimento e analizzando quanto presente nel Piano".

"L'articolata esposizione del Coordinatore - prosegue Chatrian - ha consentito di esaminare i diversi aspetti legati alla gestione delle risorse idriche, constatando che i problemi emersi nel corso degli scorsi mesi rappresentano solo l'inizio di una rapida trasformazione dell'intero settore idrico. È quindi necessario adattarsi ai cambiamenti in atto, cercando di governare nel modo più efficiente e razionale possibile ai processi di trasformazione in atto, attraverso interventi coordinati, multidisciplinari e multi settoriali. Il Piano rappresenta lo strumento attraverso il quale conoscere l'entità di tale evoluzione, prendere atto delle criticità presenti e ipotizzare misure a breve e medio termine per farvi fronte nella consapevolezza che le risorse idriche, sia come razionale ed efficiente utilizzo e sia come tutela, rappresentano un elemento fondamentale dello sviluppo economico, del territorio e della cultura valdostana".