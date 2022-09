Carenza personale Tribunale, si cerca intesa con Ministero

"La carenza di personale negli uffici del Tribunale e del Giudice di Pace è una problematica oggettivamente grave. Ho rappresentato a più riprese la situazione al Ministro della giustizia, anche per le note criticità di personale dell'Amministrazione regionale che rendono sempre più difficile per le strutture rinunciare al personale loro assegnato, e ho proposto di dare organicità a questo tipo di aiuto attraverso la definizione di un protocollo di intesa che regoli i rapporti tra le due amministrazioni". Lo ha detto il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interpellanza di Paolo Sammaritani (Lega Vda). "Lo Stato - ha aggiunto Lavevaz - ha bandito un concorso a febbraio 2020 per la copertura di sette unità di personale presso gli uffici giudiziari aventi sede in Valle d'Aosta, mai espletato: questo potrebbe essere un passaggio per risolvere almeno in parte le difficoltà che questi uffici hanno, ma la fine della Legislatura del Parlamento rischia di vanificare il percorso".

La replica di Sammaritani: "La giustizia è un servizio pubblico fondamentale: l'inefficienza della giustizia italiana costa 33 miliardi di euro all'anno, in Valle d'Aosta circa 90 milioni di euro. Sono lieto che l'Amministrazione regionale sia sensibile alle richieste del Presidente del Tribunale di Aosta: la predisposizione di un protocollo è una strada da coltivare con estrema urgenza, perché i ritardi della giustizia sono inaccettabili per un paese civile".