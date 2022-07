Commissioni valanghe, ok in commissione a nuova legge

La terza commissione "Assetto del territorio" e la prima commissione "Istituzioni e autonomia" del Consiglio Valle hanno espresso parere favorevole all'unanimità sul disegno di legge che contiene disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe.

Sul testo (relatori Roberto Rosaire e Paolo Cretier) sono stati depositati e approvati due emendamenti dell'Assessore Carlo Marzi, che recepiscono alcune osservazioni del Consiglio permanente degli enti locali. I Presidenti delle commissioni, Albert Chatrian (AV-VdAU), e Claudio Restano (GM) esprimono "soddisfazione per il parere unanime, a conferma dell'importanza di questo disegno di legge che, aggiornando il testo del 2010 dalla forte valenza innovativa, renderà ancora più efficace la gestione del rischio valanghivo e l'azione delle Commissioni locali". "Durante le audizioni - proseguono - abbiamo raccolto le suggestioni pervenute dal Cpel e dal Presidente dell'Unione valdostana delle guide di alta montagna, il quale, ha espresso il suo plauso per il metodo di lavoro adottato. Era per noi infatti importante coinvolgere fin da subito, nella stesura del testo, i professionisti della montagna".