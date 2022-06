Caos motorizzazione, verso soluzione problematiche esami

"Siamo riusciti a sbloccare alcuni passaggi importanti. In particolare il 13 giugno è stato possibile abilitare il dirigente della Motorizzazione civile come esaminatore per tutte le patenti esistenti: aspettiamo il rilascio del codice da esaminatore da parte del Ministero". Lo ha detto il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, in qualità di Assessore ad interim ai trasporti, rispondendo ad un'interpellanza della Lega Vda sugli esami di guida alla Motorizzazione civile regionale.

"Ricordo poi che questa situazione - ha aggiunto - si sta verificando da tempo in tutta Italia, tanto che lo Stato ha disposto che gli esami in questione possano essere svolti anche da personale della Motorizzazione civile collocato in quiescenza: una ex dipendente, in possesso dei requisiti previsti, ha dato la propria disponibilità a tornare ad effettuare esami di guida, questo nell'attesa dell'espletamento del concorso per l'assunzione di personale qualificato, che sarà bandito nelle prossime settimane e che si svolgerà probabilmente nell'autunno".

Luca Distort (Lega Vda) ha replicato: "Bisogna avere la capacità di anticipare i problemi, non solo di risolverli. Il fatto che noi avessimo da tempo un solo esaminatore era già un campanello d'allarme: non possiamo permetterci di essere ostaggio di una situazione del genere. Conto che le parole del Presidente siano conclusive di un iter e che a giorni si sblocchi questa situazione estremamente importante per il tessuto imprenditoriale e per le attività in genere del settore della nostra Valle".