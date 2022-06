Sci, Valle d'Aosta valuta snowfarming per fondo e biathlon

"C'è l'intenzione di valutare lo snowfarming, ovvero la conservazione della neve in appositi spazi, che potrebbe essere realizzato nel futuro. Per quest'anno è prevista una prima iniziativa a Bionaz che sarà un utile test di prova. L'idea di portare anelli di fondo in quota è in fase di sviluppo e darà ulteriori opportunità di allenamento e di sport, è necessario ottimizzare i costi generali dando la migliore organizzazione ai servizi da concentrare in alcuni luoghi specifici". Lo ha detto l'assessore regionale Luigi Bertschy rispondendo in aula ad un'interpellanza sulla realizzazione di un anello per lo sci di fondo/biathlon nel comprensorio di Breuil-Cervinia tramite lo snowfarming.

Dopo aver ribadito l'importanza di questa attività, Dennis Brunod (Lega Vda) ha aggiunto: "La sperimentazione di Bionaz darà alcune prime indicazioni ma avere più località, magari a quote differenziate, sarebbe un'ottima opportunità per l'agonismo, per lo sport e per lo sviluppo e la promozione turistica valorizzando anche i periodi con minore afflusso che potrebbero diventare sempre più importanti e strategici per la nostra Regione".