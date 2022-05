Motorizzazione al collasso in Vda, esaminatori cercasi

"La situazione alla Motorizzazione è critica ed è stata chiesta una collaborazione alla Motorizzazione del Piemonte ottenendo però risposta negativa. La questione si è ulteriormente aggravata a seguito di alcuni pensionamenti e oggi si assiste all'uscita di ulteriori risorse". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, rispondendo ad un'un'interrogazione a risposta immediata presentata da Forza Italia.

"Per quanto riguarda la patente di categoria A - ha aggiunto - è sufficiente che gli esaminatori siano in possesso dello stesso titolo di abilitazione alla guida ma, al momento non c'è nessuna figura con questo tipo di patente e si sta cercando di intervenire convincendo il personale a dotarsi del titolo necessario. Per quanto riguarda le altre tipologie di patenti è possibile diventare esaminatore con la semplice qualifica di funzionario e il possesso degli stessi titoli di abilitazione alla guida, oppure è richiesta la qualifica di ingegnere. La Giunta ha approvato tra le sue priorità la pubblicazione di concorsi per ingegnere e, nel frattempo, il Dipartimento del personale sta provando a far rientrare in servizio le persone pensionate per il periodo di vacanza dei posti messi a concorso".

"La questione è nota da un anno - ha osservato Pierluigi Marquis (Forza Italia ) - ma non sono state trovate soluzioni. E' doveroso da parte della Regione intervenire per evitare che le persone siano obbligate ad andare fuori Valle per sostenere gli esami".