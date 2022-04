Turismo: Note dal Cammino Balteo, rinviati eventi 23 e 24 aprile

(ANSA) - AOSTA, 21 APR - Variazione al programma di 'Note dal Cammino Balteo', il progetto ideato da Office régional du Tourisme, Consiglio regionale della Valle d'Aosta e Associazione Lingotto Musica per valorizzare con trekking animati l'itinerario escursionistico del Cammino Balteo che percorre a bassa e media quota la Valle d'Aosta.

È confermata la data del 25 aprile con il duplice appuntamento a Bard: si comincia alle 11.30 per le strade del borgo con la verve comico teatrale della Bandakadabra street band che vanta oltre 400 apparizioni nei teatri e nei festival di strada di tutta Europa e sparring partner di artisti come Vinicio Capossela e Goran Bregovic. Alle ore 16 presso il Forte (ingresso 8 euro), si terrà il concerto del compositore e violoncellista Giovanni Sollima, l'autore italiano vivente più eseguito al mondo, insieme al violinista Federico Guglielmo e Il Pomo D'Oro, gruppo di punta nell'ambito della prassi esecutiva su strumenti d'epoca, per una originale proposta che si articola nell'alternanza di pagine di Antonio Vivaldi con altre dello stesso compositore siciliano.

Sono invece rinviati di una settimana gli appuntamenti inizialmente previsti per il 23 e 24 aprile, causa previsioni meteo avverse: il 30 aprile, alle 16.30, il giardino del Château Vallaise di Arnad ospiterà un celebre binomio del pianismo internazionale, il duo costituito da Alexander Lonquich e Cristina Barbuti, che sarà protagonista di un programma a 4 mani dedicato al repertorio romantico di Schubert e Schumann. Il concerto è gratuito con prenotazione obbligatoria (su www.lingottomusica.it). Per i partecipanti sono inoltre proposte visite guidate al Castello su prenotazione (0125 804843).

Domenica 1/o maggio, sulle tracce della tappa 22 che da Arnad porta a Pontboset, in un percorso affiancato dalla voce della Dora Baltea tra castelli, chiese e solide tradizioni contadine, sarà il Quartetto di clarinetti del Conservatoire de la Vallée d'Aoste ad accogliere gli escursionisti nella piazzetta con musiche di Carles, Dubois e Harvey, dalle 13 alle 16. Una visita guidata di un'ora (a partire dalle 11) sarà l'occasione per passeggiare sui ponti di Pontboset. (ANSA).