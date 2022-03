Morto Giovanni Aloisi, cordoglio del Consiglio Valle

Il presidente del Consiglio Valle Alberto Bertin esprime il cordoglio dell'Assemblea valdostana per la morte di Giovanni Aloisi, consigliere regionale in due legislature, dal 1993 al 1998 e quindi dal 2001 al 2003.

"Giovanni Aloisi - ricorda Bertin - è stato per lungo tempo un rappresentante della politica valdostana, ricoprendo tra gli altri il ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze dell'Assemblea valdostana".