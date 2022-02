Sanità, Valle d'Aosta valuta attivazione elisoccorso notturno

La Valle d'Aosta sta valutando l'attivazione dell'elisoccorso notturno, Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse, rispondendo ad un'Interpellanza di Stefano Aggravi (Lega Vda) sull'implementazione del servizio medico di emergenza e di soccorso in montagna nelle ore notturne.

"Nell'ambito della gara per il servizio medico di emergenza con elicotteri per il periodo 29 aprile 2020-28 aprile 2023 - ha spiegato Barmasse - è stata prevista la possibilità di sviluppo del volo notturno sul territorio regionale. L'attivazione di questo servizio presuppone un profondo cambiamento nel sistema dell'emergenza territoriale, necessitando di una riorganizzazione interna di impostazioni e di personale. La Commissione elicotteri ha deciso di avviare una prima fase propedeutica con l'ampliamento degli attuali siti operativi certificati per l'atterraggio notturno. Sono in corso di approfondimento le analisi costi-benefici per definire con precisione le risorse economiche e i tempi necessari per attuare il progetto complessivo".

"E' importante - la replica di Aggravi - valutare tutte le possibilità per l'attivazione di questo servizio".