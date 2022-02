Maggioranza, opposizione diserta spazi di confronto

"Sorprende che si invochi la mancanza di dialogo quando vengono rifiutati gli spazi di confronto". Lo dichiarano in una nota i gruppi Uv, Fp-Pd, Av-VdAU, Sa e il Consigliere Restano del gruppo Misto rispondendo alle comunicazioni inviate agli organi di stampa da parte dei gruppi di opposizione alla fine della riunione del Consiglio regionale.

"Abbiamo invitato l'opposizione - si legge - a partecipare a veri spazi di confronto, come quello sul caro energia che finora è stato affrontato solo dalle forze di maggioranza, senza richieste né ufficiali né informali dai gruppi di opposizione: per questo avevamo programmato anche un incontro nella pausa della riunione del Consiglio, che è stata invece disertata".

"Contestualmente - prosegue la maggioranza - abbiamo chiesto che fosse limitato il numero delle risoluzioni, che in parte ricalcano azioni già intraprese dal Governo: è il caso della riapertura delle visite alle strutture per anziani che in questi giorni è oggetto del confronto con le Unités. Avevamo anche proposto una risoluzione sull'opposizione alle norme sulla produzione di energie rinnovabili contenute nel decreto-legge Sostegni ter: si è scelto invece di utilizzare questo come spazio di propaganda, perdendo un'occasione di quell'azione unitaria che è invece richiesta dai cittadini".