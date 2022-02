Sociale: Pcp accusa, manca attenzione verso JB Festaz

"Il Piano per la salute e benessere rappresentava una speranza, ma vi troviamo ben poco rispetto a questa tematica perché non vi è una seria valutazione dei fabbisogni per dare risposte concrete. Bisogna capire se vi è una valutazione complessiva della sostenibilità di questa struttura e quali le iniziative da mettere in campo a tutela dei lavoratori e del servizio. Per noi, è evidente la mancanza di attenzione rispetto a questo importante servizio del nostro territorio". Lo ha detto in aula Erika Guichardaz (Pcp) presentando un'Interrogazione sulla riorganizzazione del personale della casa di riposo.

"Vista l'esclusione dei lavoratori del J.B. Festaz dalle indennità Covid, ora che la sentenza della Corte Costituzionale ha sbloccato la situazione, auspichiamo - ha aggiunto - che ci si impegni, così come promesso dall'Assessore, ad avere la stessa sensibilità per il personale del J.B. Festaz e a provvedere lo stanziamento per dare questa indennità anche a questi lavoratori".

La replica dell'assessore alla sanità e politiche sociali, Roberto Barmasse: "Il J.B. Festaz si trovava in una situazione economico-finanziaria delicata che necessitava di una progressiva riduzione dei costi di esercizio e una migliore gestione delle entrate. Si è passati da una perdita di esercizio di 791.508 euro nel 2019 a 403.211 euro nel 2020. Nel 2021, la Regione ha previsto un trasferimento di 1 milione 250mila euro, cui si deve sommare un contributo di 350mila euro per i maggiori costi sostenuti per l'emergenza Covid-19. Nel 2021, è stato introdotto il sistema di controllo di gestione economico-finanziario che ha permesso di predisporre il documento finanziario per il 2022 con criteri e valori attendibili. La Regione, in accordo con il J.B. Festaz, ha attivato un gruppo di lavoro inter-istituzionale per valutare il fabbisogno di personale, tenendo conto dell'adeguatezza degli attuali standard, dell'aderenza delle risorse umane rispetto alle norme contrattuali in materia di lavoro".