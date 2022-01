Quirinale: Bertin, Mattarella sarà interprete pluralismo

(ANSA) - AOSTA, 29 GEN - Il presidente Alberto Bertin, a nome suo personale, dell'ufficio di presidenza e del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, esprime gli auguri di buon lavoro a Sergio Mattarella, eletto per la seconda volta a presidente della Repubblica.

"Il Parlamento e i grandi elettori - dice il presidente Bertin - hanno scelto di confermare il presidente Mattarella, uomo di grande esperienza ed equilibrio, come dimostrato in molte occasioni, in grado di garantire il superamento di questo momento molto difficile per l'Italia. Sergio Mattarella saprà essere l'interprete di una presidenza attenta al pluralismo istituzionale e politico, con lo sguardo costantemente rivolto all'Europa". (ANSA).