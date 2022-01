Pour l'Autonomie, Pnrr opportunità che rischia essere vanificata

"Rinnoviamo il nostro scetticismo in merito alla 'ratio' usata dalla nostra Giunta nei confronti di quella che doveva essere un'imperdibile opportunità di rilancio regionale, e per contro si profila come un'occasione mancata a causa di scelte improvvide e incapaci di visione complessiva".

Lo dichiarano i consiglieri di Pour l'Autonomie, Marco Carrel e Augusto Rollandin, in merito ai progetti relativi al Pnrr presentati dal Governo regionale, "privi di un vero spirito originale e innovativo, e sprovvisti di quella lungimiranza necessaria a poter costituire il fondamento per lo sviluppo futuro del nostro territorio".

"Alla Valle d'Aosta - proseguono - sono stati attribuiti 105,66 milioni di euro destinati al miglioramento della rete ferroviaria, di cui 83,6 milioni per la Aosta-Ivrea e 22,06 milioni per la Aosta-Chivasso-Ivrea. Questi importi vanno quindi esclusi dal totale dello stanziamento regionale, pari a 119,7 milioni di euro, in quanto trattasi di investimenti che ricadono in capo a soggetti diversi dalla nostra Regione e dagli enti locali valdostani. Aver indirizzato all'incirca l'88% dell'ammontare totale verso quest'unico comparto solleva immediatamente diversi motivi di preoccupata riflessione, soprattutto in considerazione del fatto che non essendo le linee ferroviarie di proprietà regionale, a gestire detti investimenti non sarà la nostra Regione bensì Rete Ferroviaria Italiana che invece le ha in carico. Inoltre, pur consapevoli della necessità di ammodernamento delle tratte ferroviarie sopracitate, a nostro giudizio le risorse al netto concesse realmente alla nostra Regione appaiono a dir poco esigue per rispondere alle altre esigenze della popolazione valdostana, che richiedono e meritano di interventi altrettanto urgenti".