Povertà in Valle d'Aosta, Regione affiderà studio

(ANSA) - AOSTA, 15 DIC - Il Consiglio Valle ha approvato, con voto unanime, un ordine del giorno presentato da Pour l'Autonomie e illustrato dal capogruppo Marco Carrel che impegna la giunta a "affidare urgentemente uno studio esaustivo della situazione sulla povertà in Valle d'Aosta" con l'obiettivo di "presentare i risultati alla commissione consigliare permanente entro il 30 giugno 2022".

L'assemblea regionale della Valle d'Aosta, convocata da lunedì per discutere e approvare il Defr e i disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022-2024, ha interrotto i suoi lavori odierni poco prima delle 21 e li riprenderà domattina, ultimo giorno di convocazione dei lavori. (ANSA).