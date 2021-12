Valle d'Aosta: approvazione bilancio potrebbe slittare

(ANSA) - AOSTA, 14 DIC - Potrebbero allungarsi oltre il previsto i lavori del Consiglio regionale, che da ieri sta discutendo il Defr e i i disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022-2024.

Convocata fino a giovedì, l'assemblea dovrà votare anche 85 emendamenti e 50 ordini del giorno.

Per questa ragione il capogruppo dell'Union Valdôtaine, Aurelio Marguerettaz, è intervenuto per chiedere "al presidente del Consiglio di riunire, quando possibile, una conferenza dei capigruppo per valutare l'opportunità di convocare l'assemblea anche per la giornata di venerdì". Il presidente Alberto Bertin non esclude nulla ma non pare convinto dell'ipotesi: "L'auspicio è che i lavori possano concludersi entro giovedì". Il Consiglio è stato sospeso poco prima delle 18, con la chiusura della discussione generale, e riprenderà domani mattina. (ANSA).