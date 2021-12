Valle d'Aosta: Marzi, scelte comunità che aiutano più deboli

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - "La scelta, apparentemente necessitata dalla pandemia, di dare particolare rilievo alla tutela della persona e delle famiglie rende questo bilancio prerogativa di tutte e di tutti noi, ponendo a fattor comune non solo i singoli diritti individuali ma le esigenze che ci rendono una vera comunità, prima fra tutte, il dovere dei più forti di occuparsi dei più deboli". Lo ha detto in Consiglio regionale l'assessore alle Finanze Carlo Marzi presentando i disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022-2024.

"Rispetto all'ultima Finanziaria - ha sottolineato Marzi - la programmazione aumenta le voci di spesa che connotano i concetti di persona e di comunità: la famiglia, il lavoro, la salute e la tutela dei più fragili. Per questo motivo crescono la sanità e le politiche sociali (+16 e +9%), la cultura e l'istruzione (+10 e +3%), lo sviluppo economico e il lavoro (+8,6 e +8,5%), il turismo e lo sport (+6 e +4,4%), l'agricoltura (+11,6%), il territorio e l'ambiente (+16 e +4,6%)". (ANSA).