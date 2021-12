Valle d'Aosta: bilancio; Malacrinò,verso biennio di crescita

(ANSA) - AOSTA, 13 DIC - "Le leggi di bilancio si inseriscono in un quadro socio-economico non ancora delineato a causa del perdurare della pandemia. Dai primi dati relativi all'economia della Valle, dopo la caduta del Pil a -9,5% del 2020, ci si attende un rimbalzo del +5% per il 2021 a cui dovrebbe seguire un biennio di crescita, anche se pesa ancora un clima di incertezza generale che spinge famiglie e imprese a rinviare scelte economiche". Lo ha detto il presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò, relatore in Consiglio Valle dei disegni di legge di stabilità regionale, le sue disposizioni collegate e del bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2022-2024.

"Dobbiamo - ha aggiunto Malacrinò - far fronte a questa situazione con uno sguardo più proiettato al futuro e alla ripartenza e, al tempo stesso, con un occhio di riguardo per il sostegno ai tanti nuovi bisogni che l'emergenza ha prodotto. I lavori in Commissione - ha dichiarato il Consigliere Malacrinò - si sono svolti in assoluta collaborazione, cercando di accogliere tutte le richieste di audizioni e di documentazione.

Anche nel confronto con i vari portatori di interesse, il clima è cambiato rispetto allo scorso anno ed è stata espressa soddisfazione per le misure approvate nel 2021 che hanno consentito all'economia di ripartire". (ANSA).