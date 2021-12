Scuola: Caveri, nuova palestra Aosta in via Dalla Chiesa

"La criticità legata alla carenza di palestre nelle scuole aostane è un dato storico che è peggiorato nel tempo. Con la legge di bilancio 2020 sono state stanziate le risorse per la costruzione di una palestra e sono iniziati i confronti con il Comune di Aosta per individuare il sito. Il Comune di Aosta si è detto d'accordo di utilizzare la via Dalla Chiesa (a ovest del parcheggio del supermercato Cidac). I tempi necessari per il completamento dell'opera sono collegati ai tempi di realizzazione dell'Accordo di programma a cui seguiranno la fase progettuale e l'appalto dei lavori". Lo ha annunciato l'assessore regionale all'istruzione, Luciano Caveri, rispondendo in aula ad un'interpellanza sugli interventi di edilizia scolastica nelle scuole superiori di Aosta, presentata dal gruppo Pcp.

"Oltre alla costruzione di questa palestra - ha aggiunto Caveri - nel nuovo bilancio di previsione 2022-2024 sono state stanziate sul 2024 risorse per la progettazione di una seconda struttura di cui dovrà essere individuato il sito. Inoltre, nel corrente anno sono stati aggiudicati i lavori di sopraelevazione dell'ala ovest della scuola di via Chavanne per ricavare nuove aule didattiche e l'avvio dei lavori è previsto nei primi mesi del prossimo anno. Oltre a queste due palestre, è in corso la ristrutturazione dell'edificio scolastico di via Festaz che ospita l'Istituto tecnico Manzetti ed è in gioco la possibilità di realizzare un apposito spazio interno per l'attività motoria degli alunni. Un'altra delle ipotesi prese in considerazione è quella di allocare una palestra in una parte dell'area del Campus universitario".

"Questa idea non ci convince - ha replicato la consigliera Erika Guichardaz - perché la zona individuata è distante da tutti gli edifici scolastici. Mi fa piacere comunque che nella valutazione delle future strutture si stia già pensando alla creazione di palestre interne alle scuole a differenza di quanto avvenuto per il Liceo Bérard, appena costruito, subito acquistato, dove gli spazi non coprono le esigenze didattiche".