Regione, approvato ddl su debiti fuori bilancio

Il Consiglio Valle ha approvato con 18 voti a favore e 16 astensioni (Lega, PlA, Baccega) il disegno di legge per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione, ratifica di variazioni di bilancio e altri interventi urgenti. In aula sono stati depositati sei emendamenti, tutti approvati, di cui quattro dall'assessore alle finanze Carlo Marzi a modifica dell'importo dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizioni di beni e servizi, il cui totale ammonta quindi a 99 mila 236 euro, e da sentenze esecutive, il cui totale è pari a 21 mila 101 euro. Due ulteriori emendamenti, depositati dall'assessore alla sanità Roberto Barmasse, hanno introdotto nel provvedimento un'ulteriore assegnazione di risorse pari a 2 milioni di euro destinati agli enti locali per i servizi resi a favore delle persone anziane.