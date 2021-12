Nuovo gruppo Av-Vdaunie si presenta in aula

"Si tratta di un cambiamento politicamente significativo che speriamo semplifichi il quadro politico e il nostro lavoro all'interno delle istituzioni.

Questo approccio rappresenta la conclusione di un processo di avvicinamento dei due gruppi e l'avvio di un progetto per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini". Così Albert Chatrian ha presentato in aula il nuovo gruppo consiliare formato da Alliance valdotaine e Vallée d'Aoste Unie. "Il momento storico - ha aggiunto - richiede più stabilità politica.

I valdostani che si riconoscono negli ideali di autonomia ci chiedono di superare le liti e di avere più unità: l'area autonomista deve occupare pienamente il ruolo e la centralità che le spettano nel contesto politico valdostano e la proficua collaborazione che ha caratterizzato i rapporti all'interno della componente autonomista della maggioranza, anche con il gruppo Union Valdôtaine, in questo primo anno di legislatura, è una dimostrazione tangibile del fatto che ciò è possibile e direi essenziale".

"A scanso di equivoci - ha aggiunto Corrado Jordan - è importante confermare che non stiamo definendo un nuovo soggetto politico, anzi, e questo è il mio caso, i miei ideali politici hanno trovato posto nei gruppi autonomisti che compongono questa maggioranza al Consiglio della Valle. È importante ricordare che questa idea di un percorso di avvicinamento tra i movimenti autonomisti è stata condivisa un anno fa, durante i primi incontri dei vari movimenti del gruppo, che poi è diventato maggioritario. Avevamo proposto un documento che era stato accolto e che prevedeva il percorso di avvicinamento dei movimenti autonomisti, e che vede oggi, nella coerenza di questa decisione, un primo passo. Gli sconvolgimenti politici degli ultimi anni e delle personalità devono ora lasciare il posto a una nuova fase politica che si costruisce su ideali e che può portare a risultati concreti per la nostra regione". Del gruppo fanno parte anche gli assessori Luigi Bertschy e Luciano Caveri.

Chatrian è stato nominato capogruppo e Jordan vice.