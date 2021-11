Consiglio Valle: Av e VdA Unie formano gruppo unico

(ANSA) - AOSTA, 26 NOV - Alliance Valdôtaine e VdA Unie-Mouv' "hanno deciso di dar vita a un gruppo unico in Consiglio regionale, che sarà composto dagli assessori Luigi Bertschy e Luciano Caveri e dai consiglieri Albert Chatrian e Corrado Jordan". Lo annunciano i due movimenti politici dopo un incontro svoltosi ieri ad Aosta.

La scelta, dicono, è quella di "rafforzare i legami e la collaborazione fra i due movimenti. Si tratta - aggiungono - di un primo significativo passo verso una auspicabile più ampia convergenza che veda coinvolta l'Union Valdôtaine, a cui il nuovo gruppo e i movimenti che vi fanno riferimento lavoreranno con rinnovato impegno".

Secondo Av e VdA Unie "in questo primo anno di legislatura, in Consiglio regionale, le diverse componenti autonomiste hanno dimostrato di poter dialogare proficuamente, pur trovandosi ad operare in un difficile contesto. Questo è un dato di fatto sicuramente positivo, ma non è sufficiente". (ANSA).